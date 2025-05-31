Похудевшая Нетребко произвела фурор в социальных сетях

Анна Нетребко из дамы с пышными формами превратилась тоненькую женщину с модельной фигурой.

После развода оперная дива сильно похудела. На снимке, который она выложила в микроблоге, Нетребко, одетая в мини, демонстрирует стройные ноги.

Экспресс Газета цитирует подписчиков Анны, которые обсуждают, каким образом ей удалось добиться такого кардинального преображения. Предполагается, что она использовала популярный препарат для диабетиков или какой-то из его, аналогов, благодаря которым многие из звезд смогли вернуть былую стройность

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«Что это? Оземпик, голодовка или развод на пользу пошел?», «Ребята, вот вам пример того, что бывает, когда развод действительно был необходимостью», - оставляют под фото комментарии фолловеры.

Судебные приставы пытаются получить доступ в квартиру оперной певицы Анны Нетребко на улице Союза Печатников в Санкт-Петербурге. По данным проверяющих органов там может располагаться нелегальный хостел.

Стали известны подробности скандала с квартирой Нетребко

Проверяющие органы настаивают на осмотре жилья, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию о возможной незаконной предпринимательской деятельности.