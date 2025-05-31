Светлана Бондарчук рассказала, от чего страдала в браке с режиссером

Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком 25 лет. Но даже после того, как брак распался, по словам Светланы, ее до сих пор ассоциируют с личностью бывшего мужа. Об этом пишет издание womanhit.

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«Безусловно, я всегда страдала. Я была известна, скажем, в узких кругах. Но когда ты уходишь из этого круга… Очень просто рассуждать, когда это Бульварное кольцо или Патриаршие. Тогда все нормально, тогда никого ничего не волнует. Но когда ты идешь дальше и становишься больше, чем это количество людей, то там дальше начинается осуждение», — объяснила Бондарчук.

Получается так, что личные заслуги Светланы, которой удалось построить успешную модельную карьеру, а также добиться многого другого, ничего не значат, сказала Светлана в беседе с Сергеем Минаевым в своем шоу «Света вокруг света».

«Прилетало и прилетает, как ни парадоксально, по сей день. Я в этом смысле уже прокачалась. „Ты ничего не можешь“. Даже до сих пор мне это пишут», — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что все компании Светланы Бондарчук в прошлом году стали доходными.