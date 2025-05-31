Бородина заступилась за утратившего выдержку Сердюкова

В прошлом году в жизни Ксении Бородиной начался счастливый этап — телеведущая познакомилась с Николаем Сердюковым, а чуть позже между ними завязался роман. Сейчас пара готовится к свадьбе, Ксения не скрывает своего счастья, но подписчики скептически настроены: далеко не всем нравится ее избранник.

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Пара участвует в шоу «Сокровища императора» на ТНТ. В последнем выпуске Сердюков был чрезмерно эмоционален, резок, много ругался и довольно грубо обращался с любимой. Подписчики обратили на это внимание, пишет СтарХит.

«Я взрослый человек и делаю выбор сама. Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки, бывает усталость, бывают ссоры, но в этом и есть правда. А если вы ищете только сказки — откройте pinterest Но если тебе больно, и ты кричишь, если ты в азарте и показываешь это — не самое страшное. Страшно, когда тебе улыбаются в лицо, когда стиснув зубы выдавливают улыбку, а потом мстят или уничтожают тебя морально, а то и физически. Напишите мне, у кого в отношениях всегда полная тишина, абсолютная нежность и ни одной вспышки? Интересно почитать!» — обратилась она к фолловерам.

Из-за скандального поведения телеведущая Дана Борисова назвала жениха Ксении «быдлом» и «дураком».