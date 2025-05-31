Наташа Королева озвучила девиз своей жизни

Наташа Королева отмечает день рождения. В день своего 52-летия певица пообщалась с журналистами и рассказала, что свое призвание определила еще при первом выходе на большую сцену.

«Моя первая песня, с которой я вышла на большую профессиональную сцену называлась «Мир без чудес черно-бел». Там есть такие слова: «Мир без чудес черно-бел, но нет причин для тоски. За пять минут кистью умелой, мир черно-белый разрисуют чудаки». И это оказалось, видимо, моим девизом по жизни», - сказала звезда.

«Московский Комсомолец» приводит слова Наташи о том, что та четко осознает «какую-то определенную миссию».

«Я умею разукрашивать этот мир эмоцией, какой-то особенной вибрацией, которая, может, только мне и присуща. Мне сейчас очень хочется разукрасить этот мир шальной. Наверное, тогда он перестанет быть черно-белым и станет не таким агрессивным, как сейчас», - резюмировала Королева.

Ранее сообщалось, что невестка Наташи Королевой уехала из России в Японию после операции на челюсти.