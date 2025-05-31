Стало известно о фобии Максима Фадеева

Максим Фадеев на «Шоу Воли» признался, что страдает агорафобией — боязнью открытых пространств и скопления людей. Продюсер объяснил, что ему приходится приспосабливаться, чтобы эта проблема была незаметна и минимально мешала работе. Если в студии удается отделаться учащением пульса, то в больших помещениях приходится принимать превентивные меры, пишет gazeta.ru.

«На концертах мне специально выставляют свет, чтобы я не видел людей в зале. Если я увижу зрителей, мне может стать плохо, я забуду слова, могу запаниковать», — сказал он.

Ранее продюсер рассказывал, что несколько лет назад приобрел отель на Бали, сделав из него виллу для уединенного отдыха. По данным СМИ, на обустройство недвижимости он потратил 6 млн долларов.

Фадеев проводил на Бали много времени в пандемию, а ухаживать за хозяйством ему помогал штат из десятка сотрудников. Однако последние годы Максим ничего не рассказывал о своих владениях. Как выяснилось, он преобразовал виллу обратно в отель, где могут проживать 70 человек.