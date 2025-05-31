В Москве рэпер Tyga сильно устал и поехал в стриптиз-клуб на Mercedes

Американский рэпер Tyga, который сейчас находится в Москве, заявил, что у него нет сил давать интервью, и после ужина уехал в стриптиз-клуб.

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Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Кортеж из Mercedes и Cadillac рванул в клуб Secret Room на Рочдельской улице. Там его встретили с почестями — фейерверками, девчонками и хитами артиста. Созвали всех, запретили снимать и дали инструкцию: веселиться. После закрытой тусовки в випке звезда и его свита двинули в стрип-клуб», — говорится в публикации.

Отмечается, что в стриптиз-клуб также поехал блогер Бустер, чтобы познакомиться с рэпером. Ближе к утру они отправились в отель.

В марте сообщалось, что американский рэпер Tyga даст стадионный концерт в России вечером 31 мая.

Mash указывает, что это первый стадионный концерт звезды мирового уровня в России с начала специальной военной операции на Украине.

Перед Tyga выступят Макан и Jakone.

Утверждается, что среди требований Tyga в райдере — проживание близко к Кремлю.