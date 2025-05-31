Новикова рассекретила несбывшуюся мечту

Клара Новикова приняла участие в шоу «Поймай меня, если сможешь». По правилам шоу команда, состоящая из знаменитостей, должна угадать, кто на сцене настоящий вокалист, а кто любитель. В новом выпуске проекта в команде звезд оказалась Клара Новикова

Ведущий шоу Владимир Маркони вспомнил, что в прошлом она пела в дуэте с Ефимом Шифриным. Актриса скромно отметила, что по большей части пел Ефим, пишет vokrug.tv.

«Пел Ефим Шифрин, а я была просто рядом. Я пела еще с Геной Хазановым, у нас замечательный дуэт был. Какой у меня голос, ну что вы, при людях поющих не говорите, мне неловко. Я хочу петь, я всю жизнь хочу петь», — призналась актриса.

Продюсер Павел Рудченко считает, что Новикова была успешным артистом на юмористической эстраде. По его мнению, Кларе Борисовне нужно принять решение либо о завершении карьеры, либо о возобновлении. Павел отметил, что на сегодняшний день ее конкурентами являются не Евгений Петросян и Елена Степаненко, а молодые комики.