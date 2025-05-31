Мамаева рассказала о результатах борьбы за стройность

Алана Мамаева после съемок в шоу «Звезды в джунглях» заработала расстройство пищевого поведения. Ей пришлось долго восстанавливаться. Наконец, настал момент, когда Алану стал устраивать ее вес, но ей захотелось сделать тело более спортивным и подтянутым. Она трудилась под кураторством тренера над набором мышечной массы, и вот теперь рассказала о результатах, пишет издание thevoicemag.

«Мой рост 178 см, вес 53 кг. Набирать я больше не хочу, я и так уже себя некомфортно чувствую. С 46 кг набрать до 53-х – поверьте, это много. Сейчас у меня нет желаемого веса, но есть желаемые объемы. Когда занимаешься спортом, сложно ориентироваться на вес, так как я могу выглядеть визуально примерно также, а вес другой», — объяснила Мамаева.

Ранее Мамаева не раз заявляла, что бывший муж Павел всеми способами пытается снизить алименты на их общего ребенка. При этом недавно стало известно, что «безработный» футболист подарил нынешней жене автомобиль за 30 миллионов рублей в честь рождения второго сына.

Напомним, Алана и Павел прожили вместе восемь лет. Модель прощала супругу измены и даже дождалась его из тюрьмы, куда он попал после драки в ресторане. Но сейчас у спортсмена новая семья — он женат на Надежде Санько, которая родила ему двух сыновей.