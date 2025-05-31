Соседи пожаловались на Шаляпина

В свое время Шаляпин приобрел дом с участком, однако загородным жителем так и не стал. Особняк заброшен, а земля заросла сорняками, что не может не мешать соседям.

Соседка требует, чтобы Прохор привел все в порядок и грозит ему жалобами и штрафами, пишет СтарХит.

«Дом пока стоит. Еще траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: „У тебя там трава, я вызываю…“ Сейчас же за это штрафы приходят. Там еще какая-то трава опасная, которая заходит и на ее участок», — рассказал певец в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Свой коттедж он сравнил с домом из популярного фильма ужасов.

«Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит», — пошутил Прохор.

Исполнитель принял решение, что восемь соток за городом отдаст родственникам. Он надеется, что в будущем мама устроит там сад и огород, но когда у нее дойдут до этого руки, сказать не может.

«Я себе лучше что-нибудь другое куплю, получше и готовое, а строить сам точно не буду», — резюмировал Шаляпин.

Напомним, накануне Прохор Шаляпин сообщил, что находится в поиске работы, и призвал заинтересованных лиц писать ему на почту предложения Шаляпин сопроводил публикацию своими контактными данными, а также фотографией с отдыха.