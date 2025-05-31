Жасмин хочет выступить на «Интервидении»

Международный музыкальном конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 на площадке «Live Арена» в Москве. Певица Жасмин призналась журналистам ТАСС, что хотела бы в будущем представить на нем Россию.

«С удовольствием. Честно, я даже недавно об этом задумывалась: я хотела бы поучаствовать, представить нашу страну на «Интервидении», — сказала заслуженная артистка РФ.

Жасмин не сомневается в том, что конкурс пройдет успешно и станет очень популярным. Новость о возрождении конкурса для нее стала очень радостной.

«Когда я узнала о том, что «Интервидение» пройдет вновь, то, скажу честно, подумала: «А почему мы не сделали этого раньше? У нас в стране очень много талантов», — пояснила она.

Жасмин в преддверии наступающего Дня защиты детей позвала неравнодушных друзей по шоу-бизнесу посмотреть необычную постановку. В Центре исполнительских искусств на Добрынинской показывали спектакль, в котором в качестве актеров приняло участие больше 60 детей с инвалидностью. Организацией мероприятия занималась сама певица.