Шепелев признался, что был недоволен Чеховой

Знакомство Дмитрия Шепелева с Анфисой Чеховой началось с неприятного инцидента. Их первая встреча состоялась в 2013 году на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ в «Олимпийском».

Незадолго до этого у Дмитрия и Жанны Фриске родился сын Платон. Родители не объявляли об этом событии публично, стремясь сделать личную жизнь непубличной. Однако Анфиса Чехова выдала их тайну, пишет СтарХит.

«Мы познакомились с Анфисой 12 лет назад, когда вручали одну из наград МУЗ-ТВ. Только родился Платон, и я попросил ее: „Пожалуйста, только ни слова про ребенка“. Ну и, конечно, стоило нам выйти, первое, что сказала Анфиса: „Давайте поздравим Диму“. Я был очень недоволен», — заявил Шепелев.

Сейчас Шепелев женат на дизайнере Екатерине Тулуповой. Он познакомился с супругой благодаря сыну от певицы Жанны Фриске. Платон ходил в один детский сад с дочерью Тулуповой. В 2018 году влюбленные стали жить вместе, а в 2021 году у них родился общий мальчик, которого они назвали Тихоном.