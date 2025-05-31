Иноагенты и русофобы: названы артисты выступающие на фестивале Вайкуле

Лайма Вайкуле представила список артистов, которые примут участие в ее фестивале «Рандеву», намеченном на 25 - 27 июля в Юрмале.

Билеты в последние годы продаются плохо. За несколько дней до начала на нераспроданные места приглашения раздаются бесплатно. Русских туристов сейчас нет, состав артистов также более скромен.

Как пишет «Комсомольская Правда», в один из дней состоится бенефис Семена Слепакова*, который представлен в афише и рекламе как «музыкант, поэт, мастер интеллектуального юмора, артист проживает в Израиле и с особым воодушевлением возвращается в Юрмалу». Ждут Андрея Макаревича*, "БИ-2"*, русофобов Потапа, Настю Каменских, Верку Сердючку.

Ходят разговоры о том, что в июле по традиции в зале будет Алла Пугачева, которая приедет сюда на отдых. Пугачева обычно лето проводит в Юрмале и приходит к Вайкуле на фестиваль, но лишь в качестве зрителя.

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Часть билетов на концертный вечер, где поет сама Вайкуле, уже распространяются как приглашения.

Музыкальный критик Владимир Полупанов заявил, что упадок фестиваля связан с составом выступающих артистов.

*Признан иноагентом в РФ.