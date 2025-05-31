Суд взыскал с певицы Максаковой задолженность по налогам

Мировой суд Москвы взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) задолженность по налогам. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск был подал Федеральной налоговой службой.

«Вынесен судебный приказ», — заявил собеседник агентства в суде.

Сумма взыскания не сообщается.

Ранее стало известно, что в отношении Максаковой в Пресненский суд Москвы поступил новый административный протокол за нарушение законодательства об иноагентах.

До этого певицу заочно арестовали на основании части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). Она открыто поддержала легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и «Сибирский батальон» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) и одобрила их действия по отношению к россиянам.