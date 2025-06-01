На Прохора Шаляпина ополчилась соседка из-за его заброшенного особняка

Царские хоромы Прохора Шаляпина мешают его соседям. Некоторое время назад артист решил приобрести жильё, достойное масштабу его личности — особняк в Подмосковье. Но домашний уют наладить он так и не успел — пока Прохор разъезжает по курортам, жильё пустует, а прилегающая территория быстро зарастает сорной травой и теряет свой товарный вид.

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Дошло до того, что у певца начались конфликты с соседями. Одна из местных жительниц активно требует, чтобы Шаляпин навёл порядок на своём участке. В обратном случае женщина угрожает обратиться в контролирующие органы и добиться наложения штрафов.

«Дом пока стоит. Ещё траву бы там кто-нибудь косил, а то совсем никто не хочет, даже за деньги. У меня соседка там — надзорный орган номер один. Постоянно звонит мне и говорит: „У тебя там трава, я вызываю…“ Сейчас же за это штрафы приходят. Там ещё какая-то трава опасная, которая заходит и на её участок», — поделился Прохор насущными проблемами в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

По словам певца, сейчас дом выглядит довольно пугающе и напоминает съёмочную площадку фильма ужасов.

«Вы видели дом Фредди Крюгера? Ну примерно так мой загородный дом сейчас выглядит», — пошутил он.

В итоге Шаляпин решил передать эту недвижимость своим родственникам в надежде, что в будущем его мама сможет обустроить на участке огород или сад. А для себя же артист планирует приобрести другой дом — уже полностью готовый к проживанию. В строительстве или ремонте Прохор участвовать больше не планирует — решение более чем мудрое!