Американская актриса Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет

Американская актриса Лоретта Суит умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает CBS News.

© rg.ru

Суит скончалась в своем доме в Нью-Йорке по естественным причинам, рассказал ее представитель.

На счету актрисы много ролей, но наиболее известна Суит по роли майора Маргарет Халиган в телесериале "Чертова служба в госпитале Мэш" (M*A*S*H), который транслировался 11 сезонов с 1972 по 1983 годы.

Умерла актриса и режиссер Ольга Моховая

Суит получила две премии "Эмми" за роль в сериале "M*A*S*H" и еще восемь раз была номинирована за работу в этом сериале.

Она также была номинирована на четыре премии "Золотой глобус", отмечает CBS News.