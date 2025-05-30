Кристина Орбакайте навестила в Литве 80-летнего отца после долгой разлуки

Сегодня Кристина Орбакайте приехала в Литву, где должен состояться её концерт. Пользуясь случаем, певица встретилась с пожилым 80-летним отцом Миколасом Орбакасом в Вильнюсе.

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Звезда с родителем уже давно не виделась. В том числе Кристина пропустила юбилей своего отца, а потому смогла поздравить его лично только сейчас.

«Ну вот, я добралась до Вильнюса, до Литвы моей любимой, могу поздравить лично папу с 80-летием», — рассказала Орбакайте в личном блоге.

Она поцеловала отца на видео и напомнила о своём концерте. Судя по антуражу, певица привела Миколаса в ресторан.

Около месяца назад, 29 апреля, стало известно, что Кристину Орбакайте включили в список нежелательных в Латвии лиц из-за того, что она «выступала в Крыму и участвовала в различных мероприятиях, организованных в рамках российской пропаганды». Служба госбезопасности Латвии пришла к выводу, что выступления певицы из России «не соответствуют интересам национальной безопасности страны».