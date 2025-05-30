Навка рассказала о состоянии Чернышева спустя год после смерти Заворотнюк

Год назад Анастасия Заворотнюк скончалась после пятилетней борьбы с агрессивной формой рака мозга. В первую годовщину со дня смерти близкие и друзья посетили могилу артистки на Троекуровском кладбище. В их числе оказалась Татьяна Навка — близкая подруга Петра Чернышёва.

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Она была рядом с семьей Заворотнюк, а сейчас, после смерти актрисы, поддерживает фигуриста. В комментарии «Газете.Ru» она коротко рассказала о состоянии Чернышёва.

«Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — отметила Навка и добавила, что не хочет развивать эту тему.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк умерла от рака мозга 29 мая 2024 года, не дожив до своего 54-летия. О смертельном заболевании актрисы стало известно в 2019 году. Последние часы жизни, как стало известно позднее, звезда «Моей прекрасной няни» провела в больнице в окружении своей семьи.

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