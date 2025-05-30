Никита Ефремов вспомнил о похоронах дедушки Олега Ефремова

Актер Никита Ефремов рассказал о своих первых в жизни похоронах. В 12 лет он посетил прощание с дедушкой Олегом Ефремовым, и это отпечаталось в его памяти.

© Passion.ru

В интервью изданию «Сноб» Никита признался, что для ребенка похороны – это страшная вещь. Он впервые столкнулся со смертью, когда скончался дедушка. Будучи школьником, он пришел на траурное мероприятие, и запомнил только одно – все были очень грустные.

«Помню похороны Олега Николаевича, все там были невероятно грустные. Но я понимаю, что все мои слезы — всегда обо мне и о потере. То есть не о конкретном человеке», - рассказал Ефремов.

Актер признался, что спокойно относится к мыслям о смерти. Он считает, что это не то, что стоит скрывать. Никита даже сам думал о том, как хотел бы уйти из жизни. По его словам, как-то он увидел программу, в которой человеку хотелось быть похороненным «в своем одеялке, со своей подушечкой — на бочку». Эта концепция Ефремову близка.

«Мы вообще все время на расстоянии двух минут до смерти — достаточно перестать дышать. Даже это мы не контролируем: ни сердцебиение, ни пищеварение, ни дыхание — ничего, что происходит в теле. Ну и неспроста, мне кажется. Сейчас мне 36 — еще 36, а там уже 72», - поделился мнением актер.

Ранее Никита Ефремов рассказал о грузе звездной фамилии.