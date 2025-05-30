Развод с Гладких, зависимости, слава отца: жизнь Никиты Ефремова

После сериалов «Оффлайн» и «Хороший человек» мало кто мог упрекнуть Никиту Ефремова в отсутствии таланта. Однако, если от отца ему передался актерский дар, то было не исключено, что он мог перенять вредные привычки. Жизнь, трагедии и счастливые моменты в день 37-летия Ефремова вспомнил Starhit.

Известный отец и развод родителей

Никита родился 30 мая 1988 года. Он стал первенцем для своего известного отца Михаила Ефремова. Его мать, Ася Воробьева, была для артиста второй женой. Причем на момент начала их романа девушка была замужем за другом Ефремова Антоном Табаковым. Сын Олега Павловича попросил устроить супругу в «Современник-2», не подозревая, что вместе с работой она сменит и возлюбленного.

В результате Воробьева ушла к Ефремову, однако долго их отношения не продержались: когда Никите было два, родители разошлись. Воспитанием мальчика занималась в основном мама — с отцом он виделся редко, и в один момент решил, что артист их бросил. Однако со временем юноша осознал, что это не так, и на самом деле родитель его любит.

«Мы виделись, правда, очень редко. Только когда я уже стал постарше, отец стал меня брать на съемки — я, например, вместе с ним ездил, когда он работал в картине Александра Митты "Граница. Таежный роман". Мне кажется, отец до какого-то момента редко со мной встречался, потому что ему было просто неинтересно. Дело в том, что он привык общаться с умными людьми. Как только я стал более-менее здравомыслящим человеком, когда ему стало, надеюсь, со мной не скучно, наши встречи участились», — уточнял после Никита.

Молодой человек увлекался волейболом, хоккеем, футболом, ходил в музыкальную школу. Уже в юности парень стал участвовать в школьной театральной самодеятельности, а уже в старших классах понял, что свяжет свою жизнь с творчеством. Отец идею не поддерживал, однако абитуриенту помог не он, а съемки в фильме «Ненасытные». Никита поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, которого трудно было удивить родственными связями с актерами. За годы обучения он доказал, что выбрал специальность по призванию, а не из-за своей фамилии.

Актерский успех

Ефремов оказался один из немногих выпускников, на которых после получения диплома стали сыпаться предложения от театров. Парень выбрал «Современник» — еще раз показав, чей он сын. Параллельно артист снимался в кино: начав с небольших ролей он постепенно перешел к ключевым персонажам.

Мало кого удивило, что Валерий Тодоровский доверил роль молодого Олега Ефремова в «Оттепели» Никите — кто может быть более похож на реального героя, чем его внук. Сам артист отмечал, что почти не помнит дедушку — он ушел из жизни, когда ему было всего 12 лет.

Широкую популярность Ефремов заслужил благодаря съемкам в сериалах. «Тихий Дон», «Лондонград», «Отличница» — после них о Никите стали говорить как о серьезном актере. В картине «ВМаяковский» ему довелось играть вместе со знаменитым папой. Ну а «Хороший человек», «Нулевой пациент» и «Полет» и вовсе превратили Никиту в звезду.

Травмы

Считается, что чем больше личных драм пережил актер, тем эмоциональнее он играет. У Никиты Ефремова было достаточно проблем в жизни — развод родителей, обида на знаменитого отца, пагубные привычки, суицидальные мысли.

Так, еще на съемках в юном возрасте Ефремов столкнулся с домогательствами со стороны мужчины нетрадиционной ориентации* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Память плохо запомнила этот момент — Никита не помнит, сколько именно лет ему было.

«Тогда я ничего не сделал. Точнее, я просто переселился в другой номер, позвонил и рассказал маме, но на этом все. Столько сразу страхов у меня было, что это не по-пацански, что я лох. Мне всегда такие темы с насилием сложно просматривать. Даже вспоминать эпизоды из детства, когда отец на эмоциях что-то кричит, а мама наказывает», — говорил он.

В 20 лет артист всерьез думал покончить с собой. Ефремов говорил, что к этому его привело тотальное обесценивание его жизни. Попытка была неудачной, а сейчас Никита понимает, что ему нужно было пережить возникшие боль и отчаяние. Совершить ужасную ошибку не дали друзья — после этого актер решил обратиться к психологу. Специалист помог Никите проработать не только эту проблему и эмоциональные травмы детства, но и раз и навсегда избавиться от зависимостей

«У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы», — говорил он в одном из интервью.

Психолог, медитации и духовные практики спасли Ефремова и тогда, когда его отец устроил смертельное ДТП в Москве. Молодой человек до последнего хранил молчание и не комментировал произошедшее, однако испытывал огромное давление со стороны окружающих. В минувшем апреле Михаил Ефремов вышел из СИЗО — Никита отмечал, что здоровье отца пошатнулось.

Рухнувшие отношения

За Никитой Ефремовым закрепилась репутация ловеласа, однако нельзя сказать, что это полностью так. Первой известной избранницей артиста стала Анна Михайловская, с которой он познакомился на съемках «Самой красивой». Артистка признавалась, что молодой человек дарил ей цветы и познакомил с мамой, однако ни во что серьезное их роман не вылился.

Создать семью Никита попытался с актрисой Яной Гладких. Их брак просуществовал всего год. Проблемой для влюбленных стали отношения Ефремова с родителями.

«Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения», — говорил он.

В 2016 году Никите приписывали роман с моделью Александрой Маниович. Тогда он часто появлялся в ее соцсетях, а поклонники отмечали положительные изменения в стиле Ефремова. Однако подтверждать отношения пара так и не стала.

Спустя пару лет Ефремов познакомился с ведущей «Орла и решки» Марией Иваковой. Сперва влюбленные скрывали роман, из-за чего в 2019 году их публичное заявление стало сенсацией. Однако спустя два года на вопросы о свадьбе артист отвечал уклончиво.

«Я могу легко сказать "да" или "нет". Но это будет абсолютно безответственно с моей стороны. Если говорить честно, то внутри я не готов. У меня уже есть опыт неудачного брака, и мне кажется, что на меня снова накинется некий хомут, что я должен трудиться или что-то еще», — заявил он.

Эти рассуждения оценили как слова о неготовности к серьезной жизни. В результате уже осенью 2021 года Ефремов и Ивакова разошлись. Комментировать подробности они отказались, однако Маша отмечала, что расстаться удалось друзьями.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ