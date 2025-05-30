«Не боится сказать, что он русский»: Поплавская поддержала Дурова

Актриса Яна Поплавская выразила свое восхищение основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, отметив, что он не побоялся «на огромную аудиторию» сказать о том, что является русским. Свое мнение она высказала в Telegram-канале.

Ранее Павел Дуров во время беседы с правозащитником Тором Халворссеном на конференции* в Норвегии, посвященной правам человека, ответил на обвинения касательно его зависимости от той или иной госструктуры. Он заявил, что является «русским и скорее умрет, чем станет чьим-то агентом».

«Павел Дуров не боится сказать, что он русский. И даже готов умереть за это. Вот так - открыто, не полушепотом, а на огромную аудиторию. Без всяких модальностей и деепричастных оборотов», - констатировала артистка.

Она также задалась вопросом, многие ли звезды, вернувшиеся в Россию, смогут «вот так громко, на весь мир» заявить о том, что они русские.

«Спасибо Павлу Дурову, что не отказался от своих корней и достойно и открыто произносит эти слова. Пусть знают, что мы не боимся русофобии», - отметила она.

Напомним, что после начала военной операции на Украине российские дипмиссии стали подвергаться нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жаловались на травлю в ЕС. При этом министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский подчеркивал, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

*организована международной организацией Human Rights House Foundation, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ