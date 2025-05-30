«Пытка!»: Александр Панайотов рассказал об ограничениях в жизни

Александр Панайотов рассказал, как ограничивает себя в питании. Об этом сообщает mk.ru.

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Певец Александр Панайотов все время старается держать себя в форме. Артист признается, что это дается ему нелегко. По словам певца, врачи рекомендовали ему исключить из рациона некоторые продукты.

«Мне сказали, что от фруктов лучше отказаться полностью, потому что в них много сахара. Для меня это — боль! Я каждый летний сезон провожу без черешни! Это, конечно, пытка! Я иногда нарушаю, конечно, но крайне редко. Основу моего рациона составляют салаты, рыба и мясо», — объяснил он.

Панайотов добавил, что по своей природе склонен к полноте, но очень любит вкусно поесть. При этом рацион певца не меняется уже несколько лет.

«Я сейчас доволен своей формой. Мой вес — 91 килограмм при росте 1 метр и 90 сантиметров», — добавил музыкант.

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