Проблемы в королевской семье: развод Мидлтон и новая критика Гарри и Меган

Британские журналисты заявили о трудностях в личной жизни принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Тем временем принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с очередной волной критики из-за излишеств. Рассказываем, что известно о жизни членов британской королевской семьи на 30 мая.

Возможный развод принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон могут развестись. Как сообщает News.ru со ссылкой на Daily Express, наследник престола вернул в королевский круг свою давнюю возлюбленную, модель Роуз Хенбери, а король Карл III лично назначил ее мужа на высокий пост — чтобы семья переехала из Норфолка в Лондон.

Газета отмечает, что это не первый случай, когда принц Уильям заботится о бывших. Журналисты вспомнили случай с Роуз Фаркуар, которую называют первой любовью принца. Они познакомились в колледже, но рассталась мирно. Позже девушка переехала в США, а в декабре 2022 года Уильям посетил ее свадьбу, но без Мидлтон. Очевидцы описывали его поведение как скованное — он казался расстроенным и ушел после официальной части мероприятия.

Гарри и Меган воссоздали королевскую прислугу

Принц Гарри и Меган Маркл не смогли отказаться от королевских привычек — в своем доме в США они создали иерархию Букингемского дворца для своих подчиненных и прислуги. Как сообщает Daily Mail, они выстроили систему для своей команды из 11 сотрудников. Возглавляет их PR-специалист Мередит Кендалл Мэйнс. Ее роль сравнивают с должностью личного секретаря Карла III.

Новость вызвала волну критики со стороны королевских экспертов. Они называют ситуацию лицемерной, напомнив, что в 2020 году Гарри критиковал придворных Букингемского дворца.

Эксперт Том Бауэр не исключает, что подобные изменения являются попыткой спасти пошатнувшийся имидж Маркл. Недавно бывшие сотрудники герцогини Сассекской обвиняли ее в жестоком обращении.

Поездка принца Гарри в Китай

Принц Гарри на фоне визита короля Карла III в Канаду отправился в Китай. Он посетил конференцию по туризму в Шанхае, где выступил с призывом выбирать экологичные путешествия ради борьбы с изменениями климата. Как пишет Daily Mail, он подчеркивал, что это не экологическая проблема, а экономическая — ежегодные потери составляют 143 млрд долларов.

Карл III же встретился с лидерами коренных народов Канады и ветеранами. По словам источника, графики поездок отца и сына совпали абсолютно случайно, однако аналитики отмечают символичность: сейчас Гарри занимается темой экологии, которая долгие годы волновала Карла III.