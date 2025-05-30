Протаранивший ворота дома Дженнифер Энистон мужчина избежал суда

48-летний Джимми Уэйн Карвайл, ворвавшийся на территорию особняка Дженнифер Энистон и называвший актрису своей невестой, не предстанет перед судом. Такое решение было принято после повторной психиатрической экспертизы, подтвердившей его невменяемость. Об этом сообщает The Guardian.

© Passion.ru

Напомним, что мужчина преследовал звезду сериала «Друзья» и протаранил ворота ее дома в престижном районе Лос-Анджелеса. Инцидент не только нарушил покой Энистон, но и вынудил правоохранителей раскрыть ее адрес, а ведь она тщательно скрывала это от публики.

Поклоннику были предъявлены обвинения в сталкинге и вандализме, а дело квалифицировали как угрозу жизни и здоровью. Однако суд остановил разбирательство, приняв во внимание заключения двух психиатров: Карвайл нуждается в принудительном лечении, а не в тюремном сроке.

Случившееся серьезно повлияло на актрису. По словам источников, она больше не чувствует себя защищенной в собственном доме и планирует продать особняк в Бэль-Эйр.

Ранее мы писали о том, что бывший муж актрисы Брэд Питт неожиданно для всех предложил помощь. Он пригласил Дженнифер переехать к нему, пока ситуация не стабилизируется.