Раскрыт заработок Воробьева за сольный концерт

Актер и певец Алексей Воробьев заработает более 1,8 миллиона рублей за сольный концерт, который состоится в июне. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, стоимость билетов на мероприятие варьируется от 3,5 до 10 тысяч рублей.

«При полной посадке зала концерт Воробьева принесет организаторам около 1 миллиона 802 тысяч рублей дохода», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексей Воробьев женился на всемирно известной оперной певице, заслуженной артистке Татарстана, заслуженной артистке России Аиде Гарифуллиной. По словам источника, отношения пары завязались минувшей зимой.