Собчак высказалась о новом имидже Юлии Снигирь

Журналистка Ксения Собчак восхитилась универсальной внешностью Юлии Снигирь. Об этом она написала в Telegram-канале.

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«Вчера посетила презентацию Анастасии Задориной. Поздравляю с открытием новой линейки обуви. Увидела наконец живьем Юлию Снигирь блондинкой. Красивой женщине все хорошо, блонд ей к лицу, но жду ее возвращение к «темному каштану», — написала Собчак.

До этого Ксения Собчак раскритиковала коллекцию французского бренда. По ее мнению, кроме красивых локаций и вирусных рекламных съемок, у Симона не получилось перепридумать себя и вывести дизайны на новый уровень.

На днях Ксения Собчак высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) покупателей трендовых брелоков в виде монстров. Журналистка рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Знаменитость призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.