Стало известно, в какие войска отправили служить актера Калюжного

Актер Глеб Калюжный будет служить в элитных войсках. Как сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники, он попал в Семеновский полк, задействованный в охране стратегических военных объектов в Москве.

Отмечается, что Калюжный очень доволен местом прохождения военной службы.

Напомним, что в начале марта СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Калюжного об уклонении от службы в армии. Утверждалось, что актер не пришел по повестке в сборный пункт военкомата в Москве, а затем пытался сменить адрес воинского учета.

Против актера Калюжного прекратили дело об уклонении от армии

Позднее Калюжный заявил, что не пытался уклониться от службы — по месту временной регистрации он не живет уже три года, из-за чего пришедшую туда повестку не увидел. Артист подчеркнул, что готов отдать долг Родине после весенней сессии и завершения съемок в проекте. 27 мая стало известно, что артист приехал в призывной пункт в Москве и отправился на срочную службу.