Артист на час: сколько стоят частные выступления звезд

Заказать звезду на праздник — идея не новая, но до сих пор будоражащая умы корпоративных отделов HR и любителей гулять на широкую ногу. Но сколько стоит пригласить топового артиста в 2025 году, и что вы получите за эти миллионы? Читайте в материале «‎Рамблера».

Гонорары артистов

Сергей Шнуров — все еще на вершине гастрольного олимпа. Чтобы он со своим «Ленинградом» потряс ваше корпоративное шатро, придется выложить примерно 25 миллионов рублей. Шоу — около 40 минут.

Валерий Меладзе, несмотря на все интернет-драмы последних лет, остается лакомым корпоративным кусочком. Гонорар — от 100 до 150 тысяч евро, или около 10–15 миллионов рублей. Поет живьем, душевно, женщины плачут, мужчины заказывают второй коньяк.

Баста, он же Василий Вакуленко, тоже звезда не из дешевых. За 15 миллионов рублей он готов раскачать танцпол дня рождения или выпускной Газпрома. Его лайв-выступление — это не фонограмма под пюре, а полноценное выступление с живой командой.

Анна Asti, бывшая солистка Artik & Asti, а ныне сольная дивица с толпой фанатов в TikTok, берет ровно десять миллионов. Концерт отрепетирован, внешний вид как на премии включен в стоимость.

Филипп Киркоров — когда-то главный король корпоративов, ныне немного подешевел. После череды скандалов его стоимость снизилась до 10–12 миллионов рублей. Но перья, лошади и LED-шоу в духе «евровидения-2010» остались в наличии.

Сергей Жуков, тот самый из «Руки Вверх!», тоже в этом сегменте. Его берут на юбилеи, чтобы под «Крошку мою» танцевали даже бухгалтеры. Гонорар — все те же десять миллионов.

Григорий Лепс — солидный, с хрипотцой, с гитарой. Его выступление стоит от 10 до 12 миллионов в зависимости от региона. А если еще и рюмка на столе стоит, может и две песни подряд спеть.

SHAMAN, лицо нового патриотического попа, ныне тоже в этом списке. Десять миллионов рублей — и он у вас, с флагом, барабанами и полным стадионным настроением даже в зале на 40 человек.

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Особые райдеры: от черного хлеба до «вода только в стекле»

Деньги деньгами, но райдеры — святое. Некоторые артисты относятся к условиям выступлений почти так же серьезно, как к самому гонорару. Вот несколько жемчужин из свежих требований:

Леонид Агутин — интеллигент, как он есть. Хочет рыбную нарезку (красную, разумеется), черный хлеб, фрукты и воду без газа, причем в стеклянных бутылках.

— интеллигент, как он есть. Хочет рыбную нарезку (красную, разумеется), черный хлеб, фрукты и воду без газа, причем в стеклянных бутылках. Сергей Шнуров — никаких спиртных напитков (внезапно, правда?), но в списке: сыр, мед, мясо, варенье, хлеб, как у бабушки на даче. И никакого алкоголя. Забавно, учитывая репутацию коллектива.

Помните: к артисту прилагается не только гонорар, но и меню, охрана, сценический свет, технический райдер. Подготовьтесь заранее — и пусть вечер пройдет с огоньком.

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