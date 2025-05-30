Певица Светлана Светикова родила третьего ребенка

Певица Светлана Светикова рассказала о третьих родах в личном Telegram-канале. 28 мая у знаменитости родилась девочка. «Роды были непростые. По сути, три дня без сна», — поделилась звезда. Светикова обещала поделиться с поклонниками подробностями, но позже. Сейчас она восстанавливается после родов.

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Не исключено, что малышка в будущем пойдёт по маминым стопам. Светлана отметила, что новорождённая успокаивается, когда играет музыка, и обладает приятным голосом.

«Были сейчас в ЗАГСе и знаете, что отметили работницы ЗАГСа: голос малышки. Сказали, удивительно нежный. И это правда, у неё очень высокий, нежный голосочек. Прям девичий и ласковый такой. А ещё она слышит музыку: успокаивается и слушает», — поделилась счастливая мама.

Светлана отметила, что быстро устаёт — пока не успела набраться сил, но молоко у певицы уже появилось.