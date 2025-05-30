В российском городе появился сквер имени Юрия Шатунова

В Тюмени торжественно открылся первый в России сквер имени Юрия Шатунова. Сотни поклонников певца, приехавших даже из Владивостока, собрались 29 мая на улице Госпаровской, чтобы стать свидетелями этого события. Об этом сообщается в телеграм-канале "Шатунов".

Праздничный концерт с песнями Шатунова и других российских исполнителей предшествовал церемонии открытия. Сквер, расположенный под Профсоюзным мостом, украшают стилизованные опоры с выгравированными строчками из песни "Детство" и оригинальными светильниками в форме кассетных катушек.

Один из инициаторов создания сквера, Андрей Топоров, отметил, что надпись "Детство, детство, ты куда бежишь?" символизирует не грусть, а личные воспоминания каждого, словно записанные на кассету. В будущем планируется продлить городскую набережную до сквера, гармонично вписав его в городскую среду.