Ефремов-младший обратился к поклонникам в день своего рождения

Старшему сыну Михаила Ефремова, Никите, исполнилось 37 лет. Именинник оригинально поздравил самого себя с днем рождения на странице в соцсети. Ефремов-младший поделился некоторыми выводами, к которым пришел к уже зрелому и осознанному возрасту, и заявил, что минувший год сильно изменил его мировосприятие.

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«Сегодня у меня день рождения. И в этом году я почувствовал, что внутри появился кто-то новый. Тот, кого раньше я мало замечал. Мой внутренний ребенок — уязвимый, живой, с открытыми глазами. Я учусь быть рядом с ним. Он напомнил мне, как важно быть рядом, когда кому-то страшно и больно. Просто держать за руку. Просто быть», — пишет артист.

Никита Михайлович напомнил, что занимается благотворительностью и помогает онкобольным. Лучшим подарком для себя он считает аналогичные благие дела со стороны поклонников.

Напомним, к своим 37 годам Ефремов все еще одинок. После развода с Яной Гладких в 2015 году он так и не свяал себе узами брака повторно. Однако дама сердца у Никиты все же появилась. Ею стала мультимедийная художница Ольга Шурыгина. Актер уже не раз выводил избранницу в свет. Неизвестно, насколько серьезны намерения Ефремова относительно спутницы, но он признается, что не может прожить без нее ни дня.