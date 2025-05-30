$24 млн в год: как живет самая богатая блогерша

Когда появились соцсети вряд ли кто-либо предполагал, что с их помощью можно будет зарабатывать какие-то деньги. На сегодняшний день почти все платформы переполнены контентом, а преуспевающие блогеры могут в плане доходов поспорить с успешными бизнесменами. Журнал Forbes уже несколько лет публикует рейтинг самых успешных инфлюэнсеров мира.

Согласно последнему обзору, лидером среди блогеров-женщин стала 21-летняя тиктокерша Чарли Грейс Д’Амелио. На аккаунт девушки подписаны свыше 150 миллионов пользователей этой социальной сети. По подсчетам редакторов Forbes в 2024 году Д’Амелио заработала $23,5 млн.

Чарли начала вести свой блог летом 2019 года в возрасте 16 лет. Буквально за 9 месяцев девушке удалось покорить аудиторию танцевальными роликами и вознестись на вершину интернет-Олимпа. Примечательно, что родители не только всецело поддержали успех дочери, но и помогли ей справиться с психологическим давлением со стороны хейтеров.

Сейчас Чарли продолжает развивать страницу в TikTok, а также продолжает пробовать себя в новых сферах. В 2024 году она снялась в рекламе «Who is Ben?» от Dunkin' Donuts вместе с Беном Аффлеком. Последним достижением Д’Амелио стал дебют на Бродвее в мюзикле «Jukebox & Juliet».

Кадры из жизни самой успешной блогерши в мире — в галерее «Рамблера».