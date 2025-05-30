Ковальчук рассказала о своем отношении к пластике и косметологам

47-летняя актриса Анна Ковальчук рассказала о своем отношении к косметологам и пластической хирургии. В интервью Starhit она отметила, что не видит ничего плохого в поддержании своей внешности современными способами.

Журналисты спросили артистку, насколько часто она ходит к специалистам и думает ли она о пластике. Ковальчук призналась, что она постоянно работает в кадре, из-за чего у нее нет длительных перерывов для обращения к подобным врачам.

«Но у меня сестренка-косметолог, и она предлагает мне и укольчики, и уходы, и аппараты сейчас очень хорошие безинъекционные, которые не оставляют следов. Конечно, хорошо бы делать несколько раз в неделю массаж, но не всегда это возможно по многим причинам», — рассказала актриса.

Кроме того, Ковальчук не против пластических операций. По ее мнению, если услуга хорошая, то это «как зубы починить». Вместе с тем артистка отметила, что подобное вмешательство обходится недешево и оттягивает внимание от необходимости принимать свои возрастные изменения.

«Но, безусловно, женщина должна ухаживать за собой, тем более если есть возможность быть в хорошей форме и эстетически выглядеть. И это наша работа, это наша профессия, зритель ждет от нас красоты, поэтому приходится соответствовать ради зрителя», — заявила она.

Ковальчук также отметила, что ее секреты красоты в первую очередь связаны с питанием, хорошим отдыхом и подкреплением организма. По мнению актрисы, внутренний мир человека «отражается на лице» и это не удастся спрятать.