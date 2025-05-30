Диана Гурцкая рассказала, как ей живется после смерти мужа

Певица рассчитывает на помощь близких.

Диана Гурцкая стала вдовой два года назад. Супруг артистки, политик Петр Кучеренко, скончался на борту самолета от сердечной недостаточности. Ему было всего 46 лет. Певица так и не оправилась окончательно после трагедии и вынуждена жить с этой болью утраты. Гурцкая призналась, что будет любить супруга до конца.

«Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь, это моя жизнь», — поделилась Диана с журналистами издания 5-tv.ru.

Дина прожила с Петром Кучеренко 18 лет. Супруги воспитывали сына Константина. После смерти мужа Гурцкая пожалела, что решилась только на одного наследника, ведь она очень любит детей.

«Жалею, что как-то в свое время не подумала о втором ребенке», — посетовала артистка.

Сейчас Диане в быту помогают ее старший брат Роберт и родственники Кучеренко.

«Все рядом со мной сегодня: и брат, и сын, и мама моего мужа. Я не знаю, что бы я без них делала», — призналась знаменитость.

О том, как Гурцкая справляется без мужа, высказалась Анита Цой.

«Столько выпало на ее долю, что она сейчас справляется достойно, очень достойно. Я бы всем хотела пожелать такой силы», — восхитилась певица.

Она верит, что близкие сделают все возможное, чтобы жизнь Дианы была насыщенной и полноценной.