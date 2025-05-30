Стало известно о возможном участии Пугачевой в фестивале в России

Певица Алла Пугачева может приехать в Россию ради выступления на фестивале «Новая волна». Об этом общественный деятель и блогер Вадим Манукян сообщил «Абзацу».

«Говорят, что Пугачеву пригласили на "Новую волну". Ее не признали иноагентом, на нее не возбуждено никаких уголовных дел», — рассказал Манукян.

Спикер добавил, что у артистки нет ограничений с точки зрения права, однако предрек отрицательную реакцию россиян на визит Примадонны. Он выразил надежду на то, что организаторы мероприятия отзовут приглашение, если Пугачева действительно его получила.

«Она может приехать в Россию только ради того, чтобы "вставить шпильку" всем нам», — уверен общественник.

Алла Пугачева покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО). Певица называла критикующих ее россиян холопами, рабами и завистниками и открыто осуждала происходящее на Украине.

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Ранее стало известно, что певец Валерий Леонтьев планирует вернуться в Россию из США в конце лета. Концертный директор артиста сообщил, что он посетит фестиваль «Новая волна».