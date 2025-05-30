Экстрасенс Череватый рассказал, как хейтеры хотели навредить его ребенку

Экстрасенс Влад Череватый рассказал, что хейтеры создали про его ребенка группу во «ВКонтакте» и желали ему смерти. В этом он признался в RuTube-шоу «Злые языки».

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Череватый получил известность благодаря шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. Кроме поклонников он заполучил и внимание злопыхателей, которые в своем негативе прибегают к магии.

«Слушайте, для моего ребенка год назад создали целую группу во "ВКонтакте“, чтобы он сдох. От того, что его фотографии носят на могилы, ничего в моей жизни не происходит. Я работаю в той же сфере. Когда мне присылают видео о том, что делают с моими снимками, моей семьи и так далее… Ну я к этому уже привык. Меня это не напрягает и не пугает», — заявил экстрасенс.

Он отметил, что его семье пытались навредить и во время съемок шоу. На одном из финалов кто-то из толпы сунул в руки Череватому пакет, в котором лежала заношенная игрушка. Такой же вручили и его супруге, которая была тогда беременна. Чернокнижник заявил, что таким образом хейтеры хотели навредить будущему ребенку.