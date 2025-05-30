Певица и блогер MIA BOYKA оказалась на грани разорения после скандальной истории в Надыме в сентябре 2024 года, когда она публично унизила ребенка в маске кошки. С этих пор концерты певицы стали отменять по всей стране. Сейчас ей нечем платить своей команде, сообщает telegram-канал Super.ru.

«За восемь месяцев, угадайте, сколько у меня было платных мероприятий, концертов? Пять. <…> И, естественно, практически никакой рекламы», — цитирует канал слова MIA BOYKA на подкасте «Ай Лов Зим Гейм».

Певица призналась, что несмотря на рост охватов в соцсетях, бренды и рекламодатели отказались от сотрудничества с ней. И сейчас ей стало нечем платить своей команде, которую она бы не хотела распускать.

Миа Бойка зарегистрировала товарный знак для продажи пива и лимонадов

Ранее URA.RU рассказывало о выступлении Мия Бойка в Надыме, где певица пригласила на сцену девочку в маске кошки и задала ей вопрос: «Ты квадробер, не дай бог?» После этого девочку освистала толпа зрителей. Инцидент вызвал общественный резонанс, девочку поддержали артист Егор Крид и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Родители подростка написали заявление в полицию. А квадробер плюнул в лицо поп-певице во время ее встречи со зрителями.