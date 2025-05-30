Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей

Passion.ru

Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей
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Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев еще в 2007 году открыл ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА». Организация занимается производством видеоконтента и телевизионных программ.

Согласно открытым источникам, компания Расторгуева в 2024 году принесла прибыль в размере 30,9 миллионов рублей. Чистый доход компании составил 14,8 миллионов рублей. При этом годом ранее организация показывала убытки на минус 1,7 миллиона рублей.

Добавим, что в 2024 году с продюсерским центром Растрогуева судилась коллекторская компания. С певца требовали взыскать 14,5 миллионов рублей. Известно, что суд прекратил производство по делу.

Ранее мы писали о том, что ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman Кристовского задолжал 3,3 млн рублей.

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