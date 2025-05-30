Николай Расторгуев заработал на продюсерском центре 30,9 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям».

© Passion.ru

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев еще в 2007 году открыл ООО «ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ НИКОЛАЯ РАСТОРГУЕВА». Организация занимается производством видеоконтента и телевизионных программ.

Согласно открытым источникам, компания Расторгуева в 2024 году принесла прибыль в размере 30,9 миллионов рублей. Чистый доход компании составил 14,8 миллионов рублей. При этом годом ранее организация показывала убытки на минус 1,7 миллиона рублей.

Добавим, что в 2024 году с продюсерским центром Растрогуева судилась коллекторская компания. С певца требовали взыскать 14,5 миллионов рублей. Известно, что суд прекратил производство по делу.

Ранее мы писали о том, что ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman Кристовского задолжал 3,3 млн рублей.