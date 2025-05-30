Раскрыты детали райдера популярного американского рэпера для концерта в Москве

В райдере популярного американского рэпера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон), который 31 мая выступит на сцене «ЦСКА-Арены» в Москве, все довольно скромно. Об этом рассказала директор по развитию Simba Production Алена Лунина, пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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«Никакой сверхроскоши или "звездных капризов" — наоборот, он оказался очень простым и открытым в общении», — поделилась Лунина, отметив, что при этом для артиста готовят «приветствие с национальным колоритом».

Ожидается, что концерт исполнителя соберет 14 тысяч зрителей. В ходе выступления Tyga исполнит как знаменитые хиты, так и новые композиции.

Ранее сообщалось, что стадионный концерт музыканта состоится на круглой сцене — в формате 360 градусов. На разогреве выступят российские артисты Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) и Jakone (настоящее имя — Арам Байталов).