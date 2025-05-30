После шокирующих показаний Кэсси Вентуры в суде против P. Diddy (он же Шон Комбс) защита рэпера напряглась. И в самом деле — таких подробностей о том, что на самом деле происходило на секс-вечеринках Дидди, мало кто ожидал.

Тем не менее адвокаты настаивают, что Вентура добровольно соглашалась на многочисленные извращения и даже не против была грубого отношения к себе. Об этом пишет RadarOnline. Одним из доказательств стала переписка Кэсси с Дидди, в которой она с восторгом говорит ему о растущей славе и о том, что с ней происходит. По словам представителей музыканта, сообщения свидетельствуют о том, что Кэсси с энтузиазмом относилась к роману с продюсером, а не была принуждена к этим отношениям.

Разумеется, в суде обнародовали ту самую переписку. Но внимание журналистов, которые были допущены на заседание, привлекло другое. Среди сообщений был обнаружен любопытный снимок, сделанный Вентурой на одной из вечеринок. На нём запечатлены лежащие в кровати Рианна и теннисистка Серена Уильямс.

Никаких уточнений по поводу того, что происходило в тот вечер, нет. Не фигурируют в переписке и имена знаменитостей, а значит, нет никаких оснований полагать, что они были причастны как-либо к деятельности Дидди.

Зато всё в той же переписке якобы есть сообщения от Вентуры, в которых она сама соглашается на «неконтролируемый» вечер в компании P. Diddy и признаётся, как скучает по их «любовным сеансам».

Кстати, на днях Кэсси Вентура стала мамой в третий раз. Перед этим сообщалось, что она попала в больницу — была вероятность, что девушка испытала сильнейший стресс в суде и у неё начались осложнения. К счастью, всё обошлось — и она, и малыш чувствуют себя хорошо.