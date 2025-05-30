Ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman задолжал 3,3 млн рублей

Ресторанный бизнес лидера группы Uma2rman Кристовского задолжал 3,3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Владимир Кристовский до недавнего времени владел долей в ООО «УМА». Организация занималась ресторанным бизнесом в Сочи. Певцу принадлежала доля в 20%, еще 65% владела Софья Данилова, а оставшимися 15% - Валерия Терляхина.

Однако бар, расположившийся на территории горно-туристического центра «Газпром» в Сочи, закрылся. Известно, что Кристовский не протяжении почти года не платил за коммунальные услуги и аренду помещения. В итоге арендодатель подал в суд на музыканта, выиграв дело.

Теперь компания Кристовского должна выплатить 3,3 миллиона рублей — долг, неустойку и госпошлину.

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