Звезда фильма «Любовь в большом городе» Настя Задорожная лишилась бизнеса в России, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, IT-компанию «Скайхат», работающую в сфере облачного хранения, которой владела актриса на 99%, закрыли.

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Уточняется, что в IT-сферу Задорожная попала, выйдя замуж за айтишника. Вместе с ним она переехала в США, а в 2024 году зарегистрировала фирму в России. Почти сразу после закрытия «Скайхат» появился «Скайхат Лабз» с тем же директором, тем же сайтом и тем же профилем работы. Однако уже без актрисы в учредителях.

Сама Задорожная объяснила всё «перераспределением деятельности» в семейном бизнесе. Всё под контролем, только теперь её имя не фигурирует в бумагах.

Напомним, о личной жизни Насти Задорожной сейчас известно мало. Она пропала из медиапространства несколько лет назад — с 2019 года актриса не снимается в полнометражном кино и сериалах. В 2020-м она вышла замуж за бизнесмена по имени Владимир.А в прошлом году она поделилась с поклонниками радостной новостью — актриса впервые стала мамой.