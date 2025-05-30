Рене Зеллвегер разъехалась с бойфрендом из-за его финансовых проблем

56-летняя звезда «Дневника Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер и её 46-летний возлюбленный, британский телеведущий Энт Энстед, живут порознь как минимум в течение года, — сообщает Daily Mail. При этом уточняется, что пара продолжает романтические отношения, завязавшиеся в 2021 году, что похоже на правду: в начале марта они вместе появлялись на публике.

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Правда, в изменах звезду телевидения и актёра, известного ролями в сериалах «Дилеры на колёсах» и «Прирождённый механик», всё же подозревают. Энстед был замечен в гостях у местной разведённой подруги Джулии Френч в Лагуна-Бич, в то время как Зеллвегер находилась в Нью-Йорке на съёмках. Энт, к слову, остался в гостях с ночёвкой.

Предположительно, к проблемам в отношениях привели финансовые трудности Энстеда. Принадлежавшая ему компания по производству суперкаров Radford Motors инициировала процедуру банкротства. Кроме того, Энстед опубликовал в Instagram (запрещён в РФ) видео, в котором рассказал, что продаёт свой дорогой Land Rover Defender, якобы потому, что у него появилась новая машина. Также телеведущий подыскивает себе жильё подешевле. Рене против того, чтобы возлюбленный переехал в дом, который она арендует.