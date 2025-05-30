Актриса Анастасия Уколова получила документы о разводе в свой день рождения. Об этом сообщает StarHit.

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Анастасия Уколова развелась со вторым мужем Юрием Горовым. По информации источника, Юрий первым подал на развод в декабре 2024 года. Что стало причиной расставания — не уточняется. Известно лишь то, что актриса узнала о новом семейном статусе 22 мая 2025 года — в свой день рождения.

Юрий — бывший одноклассник Анастасии. Экс-супруги состояли в отношениях еще в школьные годы, однако тогда им не удалось спасти любовь. Через 10 лет они дали отношениям второй шанс. В браке Анастасия родила сына Егора.

Сама актриса не комментирует развод. Несмотря на расставание с мужем, Уколова сохраняет оптимизм и даже в свой день рождения писала радостные посты.

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