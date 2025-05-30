Свекровь Ивлеевой заявила, что ей жаль невестку

Свекровь блогера и телеведущей Насти Ивлеевой пожалела невестку, сказав, что относится к женам сына с сочувствием. В конце мая 2025 года Ивлеева вместе с избранником Филиппом Бегаком отпраздновали свадьбу на роскошной вилле в Крыму.

«Я не традиционная свекровь, всех жен Филиппа мне жаль — у моего сына жесткий характер», — заявила «СтарХиту» мать Бегака Дарья Семенова.

Она рассказала, что старается не вмешиваться в личную жизнь наследника, чтобы не повторять ошибок своей свекрови. Семенова призналась, что со всеми невестками сына поддерживает ровные отношения. Однако близкого контакта с Ивлеевой пока не сложилось. По мнению матери телеведущего, главной женщиной в жизни ее сына остается его дочь Василиса от первого брака.

Официально пара зарегистрировала отношения еще в конце прошлого года, но торжество для друзей и близких прошло только сейчас. Первый ролик с закрытого праздника Ивлеева опубликовала в собственном медиа, подчеркнув, что для них с Филиппом это не пиар, а личное событие. Одним из обсуждаемых моментов стало отсутствие на празднике матери жениха — художницы Дарьи Семеновой, несмотря на то, что она давно живет в Крыму.

unitedstream.ru

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До брака с Ивлеевой Филипп Бегак дважды был женат. Первая супруга, фотограф Виталина Строкач. После развода бывшие супруги долго выясняли отношения в суде, но сейчас конфликт улажен, и Филипп регулярно видится с дочкой. Второй брак телеведущего с моделью Анастасией Абрютиной продлился менее года.