Пропавшая на 23 года дочь Йоко Оно рассказала страшную правду о своем похищении

Пропавшая на десятилетия дочь Йоко Оно наконец вышла из тени и раскрыла правду о своём похищении. 61-летняя Кёко рассказала изданию RadarOnline удивительную историю своего детства: пока мать и отчим Джон Леннон годами отчаянно искали её, сама Кёко даже и не догадывалась об этом. Дело в том, что вскоре после свадьбы художницы и участника «Битлз» девочку похитил бывший муж Оно. Вместе они попали в религиозную секту «Божье Слово», где было запрещено пользоваться любыми средствами связи с внешним миром.

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«Когда люди слышат мою историю, они не понимают, как это было — жить до эпохи Facebook*. Мама и Джон делали всё, чтобы достучаться до меня. Это может показаться, будто мне всё было безразлично. Но я жила на ферме в Айове. У нас не было телевизора. Многие не понимают, что такой образ жизни вообще возможен», — рассказала Кёко.

Кёко родилась в 1963 году в браке Йоко Оно и арт-промоутера Энтони Кокса. В годы их брака большая часть родительских обязанностей лежала на Коксе, в то время как Оно полностью посвятила себя карьере. Супруги развелись в 1969 году после знакомства художницы с Джоном Ленноном, за которого она вышла замуж в том же году. Во время битвы за опеку Кёко добился полных прав, заявив, что Оно была плохой матерью из-за употребления наркотиков. В 1971 году Кокс исчез с восьмилетней дочерью и присоединился к христианскому культу.

«Мы никогда не говорили о маме и Джоне. Мы избегали людей, которые могли бы это упомянуть. Вступить в секту — это было идеальное укрытие, если ты боялся, что тебя найдёт ФБР. Никто там ни о чём не спрашивал. Все были влюблены в лидера секты, пытались читать Библию и делать всё, что он скажет, и слушали его проповеди», — вспоминает те времена Кёко.

Тем не менее она не раз просила отца разрешить ей связаться с Йоко.

«Я много раз говорила папе: “Я действительно хочу снова пообщаться с мамой”. А он отвечал: “Во-первых, это не то, чего хочет Бог. А во-вторых, ты подвергнешь меня опасности. Твоя мать обязательно посадит меня в тюрьму”».

Спустя 23 года разлуки, в 1994 году, Кёко всё же набралась смелости и позвонила своей маме, которая моментально расплакалась.

«Она сразу захотела меня увидеть. С этого момента мы начали проводить время вместе», — призналась Кёко, отметив, что у них сложились очень тёплые отношения.

*организация запрещена в России