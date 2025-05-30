Новые откровения Пенкина: что он расскажет о своей «дочери»?

Артист Сергей Пенкин станет новым героем ток-шоу «Секрет на миллион» с телеведущей Лерой Кудрявцевой на НТВ. Как сообщает Starhit, музыкант рассказал не только о карьере, но и кого называет своей дочерью.

Напомним, что с недавних пор Пенкин носит звание заслуженного артиста России — он шел к этому 40 лет, а его поклонники долгие годы посещали правительственные кабинеты, чтобы призвать власти наградить артиста. Радость с Сергеем разделили самые близкие люди, которые также придут в студию «Секрета на миллион», чтобы поддержать артиста.

В эфире появится и таинственная девушка, которую Пенкин называет своей дочерью. Речь идет о племяннице артиста. Девушка призналась, что обожает певца и получает от него дорогие подарки.

«У нас в семье так: я — носки, а он мне — машину», — сказала незнакомка.

Отмечается, что хоть периодически у Пенкина появляются «наследники», называющие себя его внебрачными детьми, никому из них не удалось доказать кровную связь с артистом.

Кроме того, Пенкин расскажет тайну, которую скрывает уже пять лет. В 2020 году он уже приходил к Кудрявцевой и делился личными переживаниями, однако свой главный секрет он так и не раскрыл. В новом выпуске Сергей решился на откровенность и зашел в тайную комнату.