Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева впервые вышла в свет после развода с Федором Бондарчуком. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

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В 2025 году стало известно о разводе Паулины и Федора. Экс-супруги посвятили друг другу пост в соцсети и поблагодарили за годы совместной жизни. Артисты не стали называть причин разрыва, но уточнили, что разошлись без претензий. После публикации в Сети и Федор, и Паулина хранили молчание и исчезли из медийного пространства. Однако на днях актриса вышла в свет, восхитив внешним видом.

Андреева посетила презентацию новой коллекции обуви российского бренда. Для выхода в свет она выбрала платье молочного цвета, подчеркнувшее фигуру, и подобрала в тон ему пиджак.

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Также на мероприятии появилась Юлия Снигирь.

Ранее мы писали, что Паулина Андреева взяла фамилию Федора Бондарчука после расставания с режиссером. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что режиссера Федора Бондарчука заподозрили в романе с актрисой Яниной Студилиной.