Уехавший из России комик выгнал зрителей из зала

Российский стендап-комик Дмитрий Колыбелкин, который уехал из России, выгнал зрителей с одного из своих выступлений в Грузии. В четверг, 29 мая, артист рассказал, что они были пьяные и все время разговаривали друг с другом.

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Колыбелкин уточнил, что конфликт со зрителями произошел во время съемок выпуска юмористического шоу в Тбилиси. По его словам, из-за шума, исходившего от столика этой пары, ему было трудно сосредоточиться во время выступления. Артист попытался пообщаться с посетителями напрямую, передав им микрофон, но это не подействовало. Кроме того, стендаперу показалось, что разговоры мужчины и женщины мешали и другим зрителям.

— Поэтому я в середине шоу такой: «Все, <...>, уходите. Вот вы вдвоем — вставайте и уходите. Мы не будем продолжать шоу, пока вы не уйдете», — рассказал Колыбелкин.

Артист подчеркнул, что испытал сильное раздражение из-за произошедшего, он рассказал об этом в подкасте, доступном на его YouTube-канале.

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