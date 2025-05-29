Валя Карнавал станет ведущей телепрограммы, которую убрали из эфира 10 лет назад

На следующей неделе начнутся съёмки программы «Достояние республики», которая не выходила в эфир 10 лет, — сообщает «Voice». Формат шоу останется прежним, но прежних ведущих зрители не увидят. Дмитрия Шепелева и Юрия Николаева заменят Валдис Пельш и Валя Карнавал. По данным издания среди первых героев значатся Полина Гагарина, Елена Ваенга, Сергей Шнуров и Дима Билан.

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Ранее Валя Карнавал снималась в другом музыкальном шоу — «Поймай меня, если сможешь». После громкого скандала блогерши с Ларисой Долиной за первой закрепился имидж человека, которому с трудом удаётся найти общий язык со старшим поколением. Однако когда Валя оказалась в одной команде с суперзвездой 80-х Александром Серовым, обошлось без происшествий. Представителям разных поколений удалось найти общий язык.