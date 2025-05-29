Волочкова раскрыла, почему не расписалась с Вдовиным

Балерина Анастасия Волочкова впервые рассказала, почему не расписалась с адвокатом Игорем Вдовиным. Знаменитость призналась, что предчувствовала раздел своего имущества.

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Подробности узнал сайт mk.ru.

«Да, я не поставила штамп с бывшим мужем-альфонсом, который меня обобрал в итоге. Понимаете, я уже предчувствовала тогда, что в случае расставания мы будем делить только моё имущество: мои квартиры, мои деньги и всё остальное», - поделилась Анастасия.

Вместе с тем Волочкова призналась: она хотела шоу, свадьба так и прошла – ярко, изысканно, «по-королевски». Сначала праздник организовали в Екатерининском дворце, на следующий день – в Юсуповском. Были все виды транспорта, вспоминает балерина, даже воздушный шар.

«Ну а мы просто поставили свои автографы на пустых бланках», - добавила звезда.

Волочкова отметила: после праздника ее осыпали обвинениями в обмане, ведь штамп балерина не поставила.

«Хочется спросить: каких людей? Кто эти люди, и какая вам разница, кто какой штамп и где поставил?» - размышляет Волочкова.

Ранее ее дочь Ариадна, рожденная в браке с Вдовиным, также сыграла свадьбу в Петербурге со своим избранником. Официальная регистрация брака впереди. Волочкова допускает, что дочь повторяет ее путь с отсутствием штампов.